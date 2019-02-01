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01.02.19 06:09
Сроки строительства моста, который свяжет РФ и КНДР, предполагается определить в марте
Этот и другие вопросы обсуждались в администрации Приморья, где накануне прошло совещание с участием официальной делегации КНДР во главе с заместителем министра внешнеэкономических дел Ли Гван Гыном, представителей Минвостокразвития.
"Речь шла о проекте строительства моста через реку Туманная в Приморье. Как отметил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, российской стороной уже разработано технико-экономическое обоснование проекта, главная задача сегодня - совместно определить схему его финансирования", - говорится в сообщении.
По словам замминистра, объект будет создаваться по российским стандартам строительства и помимо возведения самой конструкции моста включит с российской стороны также устройство дорог и пункта пограничного пропуска.
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