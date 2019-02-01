Сроки строительства моста, который свяжет РФ и КНДР, предполагается определить в марте

01.02.19 06:09

© РИА Новости. Александр Полегенько

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Определить сроки строительства моста через реку Туманная в Приморья, который свяжет РФ и КНДР, планируется в марте, на заседании двусторонней комиссии, сообщила в пятницу пресс-служба администрации края.

Этот и другие вопросы обсуждались в администрации Приморья, где накануне прошло совещание с участием официальной делегации КНДР во главе с заместителем министра внешнеэкономических дел Ли Гван Гыном, представителей Минвостокразвития.

"Речь шла о проекте строительства моста через реку Туманная в Приморье. Как отметил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, российской стороной уже разработано технико-экономическое обоснование проекта, главная задача сегодня - совместно определить схему его финансирования", - говорится в сообщении.

По словам замминистра, объект будет создаваться по российским стандартам строительства и помимо возведения самой конструкции моста включит с российской стороны также устройство дорог и пункта пограничного пропуска.