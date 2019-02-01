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01.02.19 07:05
Более 50 детсадов и 25 школ закрыты в Алтайском крае из-за эпидемии гриппа
"Полностью приостановлен учебный процесс в 26 школах и 52 дошкольных учреждениях региона в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по болезни. Частично учебный процесс приостановлен в 162 классах 50 школ и в 195 группах 114 дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю в крае зарегистрировано 25,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 61,6% выше эпидемического порога. Лабораторные исследования подтверждают активную циркуляцию вирусов гриппа А/H1N1 (свиной грипп) и А/H3N2 (гонконгский грипп).
"Все заболевшие не привиты против гриппа. Циркуляция вирусов негриппозной этиологии не регистрируется", - подчеркивается в пресс-релизе.
Как сообщалось, с 28 января в Алтайском крае введен карантин в медицинских, образовательных учреждениях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта.
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