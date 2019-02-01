Более 50 детсадов и 25 школ закрыты в Алтайском крае из-за эпидемии гриппа

01.02.19 07:05

© РИА Новости. Алексей Владыкин

1 февраля. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае, где введен карантин из-за увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом, полностью остановили учебный процесс в нескольких десятках школ и детсадов, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Полностью приостановлен учебный процесс в 26 школах и 52 дошкольных учреждениях региона в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по болезни. Частично учебный процесс приостановлен в 162 классах 50 школ и в 195 группах 114 дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю в крае зарегистрировано 25,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 61,6% выше эпидемического порога. Лабораторные исследования подтверждают активную циркуляцию вирусов гриппа А/H1N1 (свиной грипп) и А/H3N2 (гонконгский грипп).

"Все заболевшие не привиты против гриппа. Циркуляция вирусов негриппозной этиологии не регистрируется", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 28 января в Алтайском крае введен карантин в медицинских, образовательных учреждениях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта.