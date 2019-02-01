Омская область направит в 2019 году более 300 млн рублей на приобретение квартир детям-сиротам

01.02.19 07:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Омская область проведет в феврале первую очередь аукционов на приобретение 60 квартир для выпускников детских домов, всего в 2019 году на эти цели будет направлено 316,3 млн рублей, сообщает правительство региона.

"В 2019 году в Омской области на приобретение новых квартир для выпускников детских домов из федерального и областного бюджетов будет направлено 316,3 млн рублей, в том числе 114,9 млн рублей из областного бюджета. Это позволит приобрести в этом году не менее 225 жилых помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не окончательные показатели, и по мере исполнения бюджета будет прорабатываться возможность дополнительного финансирования.

Первые торги на приобретение 52 жилых помещений пройдут в феврале-марте. Квартиры предполагается приобрести в Колосовском, Тюкалинском, Калачинском и Любинском районах. Аукционной документацией предусмотрены гарантийные обязательства продавца квартиры на пять лет. Если в период гарантийной эксплуатации жилого помещения будут выявлены дефекты, то поставщик квартиры будет обязан их устранить за свой счет.

С 2012 года, когда соответствующие полномочия были переданы регионам, правительство Омской области предоставило выпускникам детских домов 2 тыс. 251 квартиру.