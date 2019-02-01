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01.02.19 07:18
Обвиняемого в коррупции экс-главу томского МЧС Бегуна "выдал" его подчиненный
По ее словам, М.Бегун дал распоряжение врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолю Мащицкому изыскать у предпринимателей, ведущих подведомственную МЧС деятельность, средства на оплату адвокатов кемеровских сотрудников ведомства.
"А.Мащицкий записал свой разговор с М.Бегуном на сотовый телефон и передал запись на диске в ФСБ. Он также пояснил, что согласен принимать участие в оперативном эксперименте", - сказала Н.Бондаренко.
По версии следствия, обвиняемый с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку 300 тыс. рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
М.Бегуну инкриминируют п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия), он находится под стражей.
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