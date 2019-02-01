Разработанная "Вектором" вакцина от лихорадки Эбола готова к использованию

01.02.19 07:23

© РИА Новости. Валерий Мельников

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" (наукоград Кольцово, Новосибирская область) прошла все необходимые испытания и готова к использованию, сообщил мэр Кольцово Николай Красников журналистам в пятницу.

"Завершили наши ученые клинические испытания, она готова к применению", - сказал он.

Н.Красников уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что вакцина прошла госрегистрацию.

"Сейчас они готовятся к производству, скорее всего, на своих мощностях, там объемы не очень большие", - сказал он.

Как сообщалось, вакцина была направлена на регистрацию в Минздрав РФ в конце 2017 года.