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01.02.19 07:27
Почти 50 автобусных рейсов из Томска отменены из-за мороза
Так, не состоится шесть рейсов до Асина, четыре - до Кожевникова, по два - до Новосибирска, Анжеро-Судженска, Мельникова, Александровского, Курлека, Бакчара, Итатки, Барнаула, Кривошеина, Нарги, Кемерова, а также по одному - до Горно-Алтайска, Белокурихи, Колпашева, Толмачева, Молчанова, Междуреченска, Зырянского, Кызыла, Мариинска, Орловки, Октябрьского, Рыбалово, Ярского, Новокузнецка.
Согласно прогнозу, с 31 января по 4 февраля в Томской области и Томске ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха до минус 40 градусов.
В связи с этим власти региона организовали на загородных трассах пункты обогрева, но при этом рекомендуют населению отказаться от дальних автомобильных поездок.
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