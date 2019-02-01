Почти 50 автобусных рейсов из Томска отменены из-за мороза

01.02.19 07:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Перевозчики в пятницу отменили 47 автобусных рейсов из Томска из-за низкой температуры воздуха, сообщается на сайте томского автовокзала в пятницу.

Так, не состоится шесть рейсов до Асина, четыре - до Кожевникова, по два - до Новосибирска, Анжеро-Судженска, Мельникова, Александровского, Курлека, Бакчара, Итатки, Барнаула, Кривошеина, Нарги, Кемерова, а также по одному - до Горно-Алтайска, Белокурихи, Колпашева, Толмачева, Молчанова, Междуреченска, Зырянского, Кызыла, Мариинска, Орловки, Октябрьского, Рыбалово, Ярского, Новокузнецка.

Согласно прогнозу, с 31 января по 4 февраля в Томской области и Томске ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха до минус 40 градусов.

В связи с этим власти региона организовали на загородных трассах пункты обогрева, но при этом рекомендуют населению отказаться от дальних автомобильных поездок.