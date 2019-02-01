Режим "черного неба" вновь введен в Кемерово

01.02.19 07:34

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Кемеровской области снова ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории города Кемерово, сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона в пятницу.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Предприятиям городов рекомендуется на сутки задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно режиму N1 на предварительный срок с 1 по 2 февраля.

Как сообщалось, с наступлением холодов режим НМУ в Кемерово впервые был введен 4 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске - с 5 декабря и был снят спустя четыре дня. В течение декабря режим неоднократно вводился и действовал несколько дней. Последний раз режим в Кемерово вводился 14 января, в Новокузнецке и Прокопьевске - 25 января.