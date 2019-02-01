Жители Камня-на-Оби остались без тепла в тридцатиградусный мороз из-за аварии на теплотрассе

01.02.19 07:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Прорыв на теплотрассе произошел в Камне-на-Оби (Алтайский край), в результате чего часть жителей остались без тепла в сильные морозы, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"Произошел прорыв на теплотрассе по улице Кондратюка. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Информация о том, сколько домов остались без тепла, уточняется.

Ранее сообщалось об аварии на водопроводе в Барнауле. В результате в городе подтоплены несколько улиц, жители многоквартирного дома остаются без водоснабжения.

В Барнауле в пятницу температура воздуха опустилась до минус 35 градусов.