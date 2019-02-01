Власти Якутии за 2018 года сократили госдолг на 1,181 млрд рублей

01.02.19 07:39

© РИА Новости. Михаил Мордасов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Властям Якутии по итогам 2018 года удалось снизить объем государственного долга на 1,181 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

Отмечено, что сокращение долга произошло благодаря поступлению дополнительных доходов.

"По предварительным итогам исполнение основных показателей государственного бюджета Якутии за 2018 год составило 219 млрд рублей, или 105,1% к плановым показателям. При этом поступление доходов по сравнению с 2017 годом увеличилось на 41,910 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра финансов региона Валерия Жондорова.

По итогам 2018 года на 11 млрд рублей возросли безвозмездные поступления из федерального бюджета в госбюджет республики. Расходная часть в прошедшем году исполнена в сумме 208 млрд рублей.

"При этом нужно отметить, что расходы государственного бюджета исполнены на 99%, а показатель недоисполнения составил 1%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. К примеру, в 2014 и 2015 годах недоисполнение госбюджета доходило до 4%", - отметил В.Жондоров.

Основная доля невостребованных ассигнований приходится на Дорожный фонд в связи с сезонностью работ и на сумму экономии по итогам торгов. Сумма невостребованных ассигнований составила 2,108 млрд рублей.

Отмечено, что профицит, по предварительным итогам, составил 10,2 млрд рублей.