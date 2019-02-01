Власти Якутии за 2018 года сократили госдолг на 1,181 млрд рублей

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Властям Якутии по итогам 2018 года удалось снизить объем государственного долга на 1,181 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.
© РИА Новости. Михаил Мордасов
Отмечено, что сокращение долга произошло благодаря поступлению дополнительных доходов.
"По предварительным итогам исполнение основных показателей государственного бюджета Якутии за 2018 год составило 219 млрд рублей, или 105,1% к плановым показателям. При этом поступление доходов по сравнению с 2017 годом увеличилось на 41,910 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра финансов региона Валерия Жондорова.
По итогам 2018 года на 11 млрд рублей возросли безвозмездные поступления из федерального бюджета в госбюджет республики. Расходная часть в прошедшем году исполнена в сумме 208 млрд рублей.
"При этом нужно отметить, что расходы государственного бюджета исполнены на 99%, а показатель недоисполнения составил 1%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет. К примеру, в 2014 и 2015 годах недоисполнение госбюджета доходило до 4%", - отметил В.Жондоров.
Основная доля невостребованных ассигнований приходится на Дорожный фонд в связи с сезонностью работ и на сумму экономии по итогам торгов. Сумма невостребованных ассигнований составила 2,108 млрд рублей.
Отмечено, что профицит, по предварительным итогам, составил 10,2 млрд рублей.