Обновление DNS: какие сайты не откроются 1 февраля
  
Пали от вируса: 70 тыс. свиней уничтожат из-за эпидемии ящура в Приморье
   
Анонимно и повсеместно: по всей России эвакуируют здания госучреждений, ТЦ, больниц и школ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.02.19 07:58

Военные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурея - Минобороны

© РИА Новости. Игорь Агеенко
1 февраля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие сводного отряда Минобороны РФ пробили протоку в обвале скальных пород на реке Бурея, говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Военные инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурея в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

"Для подрыва использовано более 10 тонн тротила", - говорится в сообщении.

В результате взрывных работ разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода.

"Поручение президента Российской Федерации и задачи министра обороны выполняются успешно. Мы соединили два так называемы бассейна. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля" - приводятся в сообщении словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

"На сегодняшний день израсходовано более 200 тонн тротила, более 12 км бикфордова шнура. Кроме того выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители", - заявил замминистра.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.02.19 10:20
Возвращенная картина Куинджи висит в Третьяковке под стеклом и сигнализацией
.
  01.02.19 09:06
Руслан Арашуков вину не признает, защита обжалует решение о его аресте - адвокат
.
  01.02.19 09:03
Перенос срока сдачи ЦКАД вызван "низким качеством проектирования" - СП РФ
.
  31.01.19 17:31
Правила выдачи разовых пропусков для грузовиков в Москве изменили для исключения злоупотреблений
.
  31.01.19 15:05
Аномальное тепло задержится в Москве
.
  31.01.19 12:36
Картина Куинджи вернётся на выставку в Третьяковку 1 февраля - Минкультуры
.
  31.01.19 10:58
Проблемный дом "СУ-155" на юге Москвы введен в эксплуатацию
.
  31.01.19 08:55
Дождь начался в ряде районов Москвы
.
  30.01.19 17:30
СКР просит арестовать сенатора Арашукова
.
  30.01.19 16:16
Магомедов заявляет в суде об аресте активов на сумму до 300 млрд рублей в рамках его дела


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket