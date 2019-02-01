Военные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурея - Минобороны

01.02.19 07:58

© РИА Новости. Игорь Агеенко

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие сводного отряда Минобороны РФ пробили протоку в обвале скальных пород на реке Бурея, говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Военные инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурея в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

"Для подрыва использовано более 10 тонн тротила", - говорится в сообщении.

В результате взрывных работ разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода.

"Поручение президента Российской Федерации и задачи министра обороны выполняются успешно. Мы соединили два так называемы бассейна. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля" - приводятся в сообщении словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

"На сегодняшний день израсходовано более 200 тонн тротила, более 12 км бикфордова шнура. Кроме того выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители", - заявил замминистра.