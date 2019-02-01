|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.02.19 08:47
Социальные выплаты в России вырастут более чем на 4%
Соответствующее постановление правительства РФ было подписано главой кабинета министров Дмитрием Медведевым в конце января, документ был опубликован на сайте правительства в понедельник.
Индексация коснется федеральных ежемесячных денежных выплат и пособий ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы; компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний; ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряда других выплат и пособий.
Как заявляла 25 января вице-премьер Татьяна Голикова, на цели индексации могут потратить 25,9 млрд рублей, в том числе 22,1 млрд рублей из федерального бюджета, 3,4 млрд рублей из Фонда социального страхования (ФСС), 0,4 млрд рублей - из Пенсионного фонда (ПФР).
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket