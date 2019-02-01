Конфликт между заключенными произошел в Саратовской колонии - УФСИН

01.02.19 08:57

© РИА Новости. Алексей Филиппов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Акция неповиновения произошла в колонии особого режима номер семь в Саратовской области, сообщается на сайте УФСИН региона в пятницу.

"В колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 - за педофилию, остальные - за другие особо тяжкие преступления), часть осужденных повредили мебель и другое имущество в результате личного конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что 70% заключенных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию. В ИК номер семь незамедлительно прибыл начальник ФСИН Геннадий Казаков, представители прокуратуры и общественных организаций.

"В настоящее время колония функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении. В ИК номер семь направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, по факту инцидента проводится служебная проверка", - говорится в пресс-релизе.