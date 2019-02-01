Перенос срока сдачи ЦКАД вызван "низким качеством проектирования" - СП РФ

01.02.19 09:03

© РИА Новости. Владимир Песня

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Основными причинами переноса сроков окончания работ по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) являются "низкое качество проектирования" и длительные процедуры по изъятию и оформлению земельных участков, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

По данным ведомства, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла "от 0% до 66%", что не позволит завершить работы на пусковых комплексах N1, N3 и N5 ранее IV квартала 2020 года, а на пусковом комплексе N4 - ранее II квартала 2021 года.

Паспортом проекта ЦКАД предусмотрено завершение строительства на пусковых комплексах N1 и N5 в декабре 2018 года, на пусковых комплексах N3 и N4 - в декабре 2019 года.

Как заявляют в Счетной палате, в январе 2018 года были приняты планы-графики ликвидации сложившегося отставания работ на пусковых комплексах N1 и N5, "однако они не выполнены". "ГК "Автодор" уже направила предложения в Минтранс о переносе сроков завершения работ на декабрь 2020 года. Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019-2020 годы в размере 22,4 млрд рублей, госкомпании не поступят", - заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, докладывая на коллегии ведомства итоги проверки эффективности расходования средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта по строительству ЦКАД, его слова приводятся в сообщении.

По мнению Счетной палаты, основные причины срыва сроков окончания работ - это низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. "Кроме того, количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ", - указывает ведомство.

Также отмечается, что на дату завершения проверки (декабрь 2018 года) госкомпания "не провела корректировку проектно-сметной документации по изменению границ полосы отвода автодороги и переустройству коммуникаций". "В результате из-за выхода конструкций за полосу отвода на пусковом комплексе N1 невозможно начать строительство восьми надземных пешеходных переходов. Кроме того, проектно-сметной документацией не предусмотрено переустройство 79 инженерных коммуникаций. При этом без них невозможно приступить к строительству целого ряда участков автомобильной дороги и искусственных сооружений. Кроме того, госкомпания не утвердила проектно-сметную документацию по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД. Не заключены договоры на строительство двух транспортных развязок, участка автомобильной дороги, а также на переустройство ряда инженерных сетей и изъятие отдельных земельных участков. Поэтому определить полную стоимость строительства ЦКАД в настоящее время невозможно", - говорится в сообщении.

В Счетной палате указывают, что по состоянию на 15 ноября 2018 года внебюджетное финансирование составило только 14 млрд руб. Средства были направлены в 2018 году на строительство пускового комплекса N3 в рамках реализации концессионного соглашения и составляют 52,6% от предусмотренного на 2017-2018 годы объема (26,6 млрд руб.). "По остальным соглашениям средства инвесторов не привлечены. Сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении инвесторами обязательств по софинансированию проекта и не соответствует принципам государственно-частного партнерства", - отмечает ведомство.

При этом в ходе проверки исполнения заключенных соглашений был установлен ряд нарушений, в том числе завышение стоимости принятых и оплаченных работ. "Так, на первом и пятом пусковых комплексах госкомпания внесла изменения в проекты строительства в части устройства земляного полотна и дорожной одежды без прохождения повторной госэкспертизы. При этом в результате указанных изменений стоимость работ увеличилась на 5,7 млрд руб. и 900 млн руб. соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, проверка также выявила неэффективное использование ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета. Так, в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса "Автодор" оплатил работы по переустройству коммуникаций на сумму 415 млн руб., "однако оплаченные работы остались не востребованы из-за изменения плана переустройства".

В Счетной палате отметили, что присутствующий на коллегии первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов рассказал о мерах, предпринимаемых для устранения отставания. По его словам, в соответствии с поручением президента РФ в ноябре 2018 года был сформирован оперативный штаб. В еженедельном режиме, в том числе и в формате выездных совещаний, он осуществляет контроль за ходом строительства объектов ЦКАД. "Был утверждён единый график мероприятий, призванный ликвидировать отставания при строительстве первого пускового комплекса ЦКАД. Также сформированы механизмы реализации этого графика, на объектах увеличены материальные, технические и трудовые ресурсы. Исполнители и подрядные организации еженедельно отчитываются по единой форме, позволяющей объективно оценивать ход работ и необходимость привлечения дополнительной техники", - пояснил И.Алафинов, слова которого приводятся в сообщении.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационные письма президенту РФ и в Минтранс России; представление - в ГК "Автодор"; обращение - в ФАС; отчет - в палаты Федерального Собрания, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

При этом ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" предложила сдвинуть сроки сдачи участков ЦКАД, подготовила доклад в правительство.

"Мы подготовили предложение в правительство РФ. Сегодняшнее состояние не позволит нам сдать участок ЦКАД-4 в декабре 2020 года. Сейчас срок (сдачи - ИФ) - это октябрь 2021 года. Что касается первого, третьего, пятого (участков - ИФ) - это октябрь 2020 года", - говорил журналистам исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, перенос сроков "связан с наличием множества коммуникаций". "Когда подрядчик проектировал и выходил на стройку, он знал какие-то сети, но со временем они добавляются. В связи с этим идёт перепроектирование, небольшое увеличение стоимости. Так что главная причина - это подземные коммуникации и урегулирование вопросов с собственниками, а также леса и лесопарковые зоны", - пояснял он.

В ноябре 2018 года председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах говорил, что госкомпания представила доклад с обоснованием необходимости переноса срока реализации проекта ЦКАД-4 до декабря 2020 года, ожидала решения к середине декабря 2018 года.