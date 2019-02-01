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01.02.19 09:06
Руслан Арашуков вину не признает, защита обжалует решение о его аресте - адвокат
"Будем обжаловать(решение суда)", - сказал И.Стрешинец, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По его словам, Р.Арашуков "вины не признает".
В свою очередь прокурор с данного процесса отказался от комментариев по вопросу количества фигурантов данного уголовного дела.
"Без комментариев, все узнаете в суде ", - сказал "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства.
Ранее Р. Арашуков был отправлен Басманным судом Москвы под арест до 30 марта.
Накануне Басманный суд по ходатайству следствия отправил под арест до 30 марта сенатора Р.Арашукова-младшего, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Арашуковы были задержаны в среду, 30 января.
Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.
Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.
Р.Арашуков-младший не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".
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