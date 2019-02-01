Хозяин квартиры пострадал при хлопке газа в Тульской области

01.02.19 09:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 февраля. Interfax-Russia.ru - В городе Узловая Тульской области в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома пострадал ее хозяин, сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Максим Пряхин.

"В ночь на пятницу в одной из квартир по улице Заводской города Узловая, предположительно, взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия пострадал мужчина. Он отказался от госпитализации в больницу", - сказал М.Пряхин.

"В квартире выбило оконную раму в комнате, повреждена межквартирная гипсолитовая стена. Жертв и разрушений нет", - отметил он.

По данным МЧС, дом газифицирован.

После проверки жильцы подъезда вернулись в свои квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекались 12 спасателей и пять единиц техники.