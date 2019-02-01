Крупный пожар в одном из торговых центров Кизляра потушен, пострадавших нет - МЧС

01.02.19 09:32

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Пожарные справились с возгоранием в торговом центре в дагестанском Кизляре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар на техническом этаже с переходом на кровлю 3-этажного торгового центра ликвидирован на площади 7 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

Никто не пострадал.

Ранее в пресс-службы мэрии сообщили, что в Кизляре "горят два трехэтажных торговых центра и еще несколько рядом стоящих магазинов".

Торговые центры практически сгорели полностью, товар спасти не смогли.

Общая площадь пожара превысила восемь тысяч квадратных метров.