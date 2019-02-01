Восстановлено движение поездов по линии Петербург - Псков, прерванное из-за сломавшейся "Ласточки"

01.02.19 09:36

© РИА Новости. Валерий Мельников

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Восстановлено движение поездов по линии Санкт-Петербург - Псков, прерванное из-за сломавшейся в ночь на пятницу "Ласточки".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Псковской области, из-за сломавшегося тепловоза вечерний поезд "Ласточка", следовавший по маршруту Петербург - Псков, совершил вынужденную остановку в 60 км от Пскова.

"Движение составов по данному направлению было остановлено. На помощь был направлен второй тепловоз со станции Псков. 367 пассажирам, в том числе 30 детям, был предоставлен горячий чай, в вагонах сохранялось тепло. На месте работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона", - рассказал сотрудник пресс-служба областной администрации.

"Ласточка" стояла более часа, начала движение в сторону Пскова в 1.15 мск.

Когда поезд прибыл в Псков, по поручению губернатора Михаила Ведерникова, были организована встреча и развоз пассажиров "Ласточки" силами ГППО "Псковпассажиравтотранс".

Поезд "Ласточка" ежедневно отправляется с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в 20.15 мск, в Псков он прибывает в 23.45 мск.