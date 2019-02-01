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01.02.19 10:11
Более 200 школ в Кузбассе закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ
"На 34 территориях области полностью закрыты 228 школ, частично закрыты 32 школы, всего 146 классов. Полностью закрыты 23 детских сада, частично закрыты 65 детсадов, всего 133 группы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полностью закрыты школы в Междуреченске, Белово, Кемерово и Кемеровском районе, а также в Ленинск-Кузнецке. Работа детских садов полностью приостановлена в Мариинском, Промышленновском и Крапивинском районах.
Таким образом, полностью закрыто 251 дошкольное и учебное учреждение, частично - 97 школ и детских садов.
По данным областного Роспотребнадзора, на конец января в регионе было зарегистрировано 25 тыс. 305 случаев ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 35,5%.
Как сообщалось, из-за превышения эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу в Кузбассе были закрыты школы в Кемерово, Новокузнецке, Мысках и Междуреченске.
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