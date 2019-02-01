Зампред правительства Ленобласти Коваль арестован по делу о мошенничестве с 28 млн руб. "Газпрома"

01.02.19 10:15

© РИА Новости. Константин Родиков

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца обвиняемого в мошенничестве заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля.

В сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга уточняется, что О.Коваль, обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ, заключен под стражу до 28 марта.

"Как полагает следствие, О.Коваль, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", с корыстной целью распоряжения похищенными денежными средствами, в период с 16.12.2013 по 29.04.2015 вступил в преступный сговор с Александром Шульгой и иными лицами, то есть организовал и руководил исполнением хищения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой", на сумму не менее 28 014 600 рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Накануне по аналогичному обвинению в Петербурге был арестован бывший руководитель Фонда капстроительства Ленинградской области, гендиректор ООО "Ленстройэнерго" А.Шульга.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Ленинградской области, во вторник сотрудники правоохранительных органов провели с О.Ковалем следственные действия в рамках дела, связанного с его работой в структурах "Газпрома".

По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области по контактам с "Газпромом".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Блок-монолит" - оптовая неспециализированная торговля. Гендиректор компании - Дмитрий Цветков, бенефициар - Александр Васильев. О.Коваль по состоянию на 27 февраля 2008 года являлся совладельцем 45,45% доли компании.