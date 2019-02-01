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01.02.19 10:16

Первый в России приговор банде "черных банкиров" вынесен в Иркутске

© РИА Новости. Андрей Старостин
1 февраля. Interfax-Russia.ru - Свердловский районный суд Иркутска приговорил к условным срокам и крупным штрафам троих членов организованной группы "черных банкиров", которые незаконно перевели за рубеж более 100 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Сообщники, не имея разрешительных документов, в период с октября 2015 по ноябрь 2017 года на территории Иркутска осуществляли банковские операции по обналичиванию (кассовому обслуживанию, инкассации) и транзитированию (осуществлению переводов) денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц", - говорится в сообщении.

По данным полиции, незаконный доход осужденных превысил 9 млн рублей.

"Всего через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Все трое осужденных признаны виновными в незаконной банковской деятельности (ст.172) и валютных операциях по подложным документам (ч.3 ст.193.1 УК РФ).

"Свердловский районный суд Иркутска, согласившись с позицией государственного обвинения, приговорил организатора незаконной банковской деятельности к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей, его подельников - к 4,5 годам условно также с выплатой крупных штрафов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что это первый в России приговор "черным банкирам" за незаконный перевод средств за рубеж в составе организованной преступной группы.

"Это первый в регионе случай, когда по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) осуждены люди, выводившие деньги за границу. И первый случай в стране, когда за транзитирование денег за рубеж осуждена организованная группа лиц по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Преступники были задержаны в декабре 2017 года в ходе совместной операции сотрудниками МВД и ФСБ. При этом одновременно было проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания сообщников. Изъято более 200 банковских карт, 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

"Группа отличалась четкой структурой и конспирацией. Глава и исполнители общались только посредством мессенджеров - ватсап, вайбер, телеграм, сократив имена контактов до одной буквы. Незаконная деятельность велась под видом крупной компании, оказывающей бухгалтерские услуги. Средства переводились за рубеж в долларах США и юанях за несуществующие поставки техники, сантехнических материалов, одежды", - отметил сотрудник пресс-службы.

В свою очередь прокуратура Иркутской области сообщает, что все обвиняемые признали вину, один из них в рамках досудебного соглашения оказывал содействие в расследовании.

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