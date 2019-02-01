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01.02.19 10:20
Возвращенная картина Куинджи висит в Третьяковке под стеклом и сигнализацией
Утром в пятницу полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" после похищения вернули на выставку в Инженерном корпусе ГТГ, экспозиция работает в штатном режиме.
Выставка в пятницу работает с 10 до 21 мск, но уже до открытия на входе образовалась очередь желающих приобрести билеты.
Картина помещена под специальное стекло и сигнализацию, висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения.
Полотно пробудет в ГТГ до завершения выставки А.Куинджи 17 февраля.
Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.
По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.
После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разостлало соответствующие рекомендации в регионы.
Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.
На сайте музея говорится, что предпродажа билетов на выставку закрыта, билеты можно приобрети в кассах Инженерного корпуса в день посещения в порядке живой очереди.
Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.
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Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
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Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
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