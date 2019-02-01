Обновление DNS: какие сайты не откроются 1 февраля
  
Пали от вируса: 70 тыс. свиней уничтожат из-за эпидемии ящура в Приморье
   
Сенатор под арестом: суд отказался выпускать Арашукова из СИЗО под залог
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.02.19 10:31

Google заплатил 500 тыс. рублей штрафа - Роскомнадзор

© РИА Новости. Артем Житенев
1 февраля. Interfax-Russia.ru - Компания Google оплатила штраф в размере 500 тыс.рублей, вынесенный Роскомнадзором за отсутствие подключения к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Google оплатил штраф, вынесенный по административному делу, деньги поступили на счета Роскомнадзора",- сказал В.Ампелонский в пятницу.

Он уточнил, что у американского IT-гиганта было время для оплаты штрафа до 20 февраля.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации) вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру".

К концу октября эти операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки. По итогам проверки регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требования о подключении к системе ФГИС.

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

14 ноября представитель руководства Роскомнадзора встретился с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни. Тот должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

6 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. 11 декабря Google был оштрафован Роскомнадзором на 500 тыс.руб. за отказ фильтровать поисковую выдачу, и согласился оплатить штраф в установленные законом сроки.

15 января Роскомнадзор направил повторное требование компании Google о подключении в течение 30 рабочих дней к ФГИС, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, добавив, что проведет повторную проверку в конце февраля, и в случае неисполнения своих требований вновь составит протокол и оштрафует компанию.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.02.19 10:20
Возвращенная картина Куинджи висит в Третьяковке под стеклом и сигнализацией
.
  01.02.19 09:06
Руслан Арашуков вину не признает, защита обжалует решение о его аресте - адвокат
.
  01.02.19 09:03
Перенос срока сдачи ЦКАД вызван "низким качеством проектирования" - СП РФ
.
  31.01.19 17:31
Правила выдачи разовых пропусков для грузовиков в Москве изменили для исключения злоупотреблений
.
  31.01.19 15:05
Аномальное тепло задержится в Москве
.
  31.01.19 12:36
Картина Куинджи вернётся на выставку в Третьяковку 1 февраля - Минкультуры
.
  31.01.19 10:58
Проблемный дом "СУ-155" на юге Москвы введен в эксплуатацию
.
  31.01.19 08:55
Дождь начался в ряде районов Москвы
.
  30.01.19 17:30
СКР просит арестовать сенатора Арашукова
.
  30.01.19 16:16
Магомедов заявляет в суде об аресте активов на сумму до 300 млрд рублей в рамках его дела


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket