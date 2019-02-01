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Ежемесячный платеж за вывоз мусора в Ярославской области с 1 июля увеличится на 30%

© РИА Новости. Григорий Сысоев
1 февраля. Interfax-Russia.ru - Тариф на вывоз мусора в Ярославской области увеличится с 1 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время для жителей многоквартирных домов в регионе он составляет 75,2 руб. с человека, для частного сектора - 85,22 руб. с человека; с 1 июля он достигнет 97,84 руб. и 110,89 руб. с человека, соответственно. Таким образом, тариф увеличится на 30%.

Вместе с тем, как отмечает пресс-служба, в Ярославской области размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО остается одним из самых низких в ЦФО. Так, в Костромской области для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составит 114,5 рубля, в Курской области - 131,62 рубля, в Тамбовской - 144,5 рубля.

Размер платы для населения рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора.

"За последние годы в разы увеличилось количество мест накопления отходов. Так, в старую территориальную схему по обращению с ТКО было включено 3231 контейнер и 9474 бункера, а на данный момент регоператор обслуживает уже 4400 и 12300 соответственно", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова.

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