|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.02.19 11:28
Ежемесячный платеж за вывоз мусора в Ярославской области с 1 июля увеличится на 30%
В настоящее время для жителей многоквартирных домов в регионе он составляет 75,2 руб. с человека, для частного сектора - 85,22 руб. с человека; с 1 июля он достигнет 97,84 руб. и 110,89 руб. с человека, соответственно. Таким образом, тариф увеличится на 30%.
Вместе с тем, как отмечает пресс-служба, в Ярославской области размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО остается одним из самых низких в ЦФО. Так, в Костромской области для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составит 114,5 рубля, в Курской области - 131,62 рубля, в Тамбовской - 144,5 рубля.
Размер платы для населения рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора.
"За последние годы в разы увеличилось количество мест накопления отходов. Так, в старую территориальную схему по обращению с ТКО было включено 3231 контейнер и 9474 бункера, а на данный момент регоператор обслуживает уже 4400 и 12300 соответственно", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket