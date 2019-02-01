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01.02.19 11:54
Около 73 тыс. детей-сирот живут в детских домах в России - Голикова
"По предварительным данным мониторинга, на конец 2018 года функционирует 1333 государственных и восемь негосударственных организаций для детей-сирот, из которых 464 образовательные, 154 медицинские, 723 - оказывающие социальные услуги. Общее число воспитанников - чуть больше 73 тыс. человек", - сказала Т.Голикова в пятницу на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященного проблемам детских домов.
Т.Голикова уточнила, что, по данным Минпросвещения, сейчас организации для сирот принадлежат разным ведомствам.
Так, дети до четырех лет живут в детских домах, относящихся к системе здравоохранения. Дети от четырех до 18 лет живут в образовательных организациях и учреждениях, относящихся к системе соцзащиты - в зависимости от состояния их здоровья.
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