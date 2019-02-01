Иностранный сухогруз сел на мель на реке Дон в Ростовской области

01.02.19 12:05

© РИА Новости. Юрий Лашов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Сухогруз "Лев Солдатов" сел на мель на реке Дон в Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Происшествие случилось около 04:00 мск пятницы. По предварительным данным, это произошло в результате ошибки судовождения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области агентству уточнили, что сухогруз шел под флагом Монголии и сел на мель на Елизаветинском перекате реки Дон.

"Информация о посадке на мель сухогруза "Лев Солдатов" поступила в 10:25 мск. Он двигался по маршруту нейтральные воды Черного моря - порт "Ростов-на-Дону" под загрузку. Судовой ход не перекрыт", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды также нет. Для снятия судна с мели направлено два буксира.