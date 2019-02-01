Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммунальной сфере расследуют в Чебаркуле

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1 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в пятницу провели выемки документов в МУП "Теплоком" Чебаркуля (Челябинская область) в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления при передаче муниципальных сетей водоканала в аренду коммерческим структурам, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" информированный источник.
"Сотрудники следственного отдела СУ СКР провели в пятницу оперативно-следственные мероприятия в офисах МУП "Теплоком" и коммерческой структуре, которой были переданы сети. Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказал собеседник агентства.
Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.
Между тем пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что уголовное дело возбуждено по фактам нарушений в деятельности администрации Чебаркуля при передаче муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения коммерческим структурам.
"Сети в 2016 году были переданы МУП "Теплоком", который, в свою очередь, с согласия администрации передал их в аренду ООО "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и ООО "Чебаркульское предприятие канализации", - говорится в сообщении.
Обе коммерческие структуры были учреждены накануне заключения договора аренды.
В 2017 эти договоры опротестовала прокуратура, и суд признал их недействительными. Однако городские власти не подчинились требованиям и вновь передали объекты инфраструктуры этим же юрлицам. При этом за годы пользования сетями коммерческие структуры не ремонтировали их в нужных объемах, что привело к частным авариям.
МУП "Теплоком" обеспечивает теплоснабжение Чебаркуля и собирает платежи населения. Учредителем предприятия является управление муниципальной собственности администрации Чебаркуля.