Мокрый снег и ноль градусов ожидают Петербург в Ленобласть в выходные

01.02.19 12:45

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 февраля. Interfax-Russia.ru - В выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области потеплеет и пройдет мокрый снег.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в субботу в северной столице будет преимущественно без осадков, но уже в воскресенье днем пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха в субботу составит минус 2-4 градуса, в воскресенье потеплеет до нуля градусов. На дорогах образуется гололедица.

В Ленинградской области на выходных также потеплеет. В субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит минус 2-7 градусов, ночью на севере области будет холоднее - до минус 10-12 градусов. В конце дня субботы на юге области потеплеет до нуля градусов.

В воскресенье в регионе пройдет снег и мокрый снег, а во второй половине дня на юго-западе области синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем осадки местами будут сильными, ожидается налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха ночью в воскресенье составит от нуля до минус 5 градусов, на севере области - до минус 10 градусов, днем - плюс 1 - минус 4 градуса.