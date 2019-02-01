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01.02.19 12:45
Мокрый снег и ноль градусов ожидают Петербург в Ленобласть в выходные
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в субботу в северной столице будет преимущественно без осадков, но уже в воскресенье днем пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха в субботу составит минус 2-4 градуса, в воскресенье потеплеет до нуля градусов. На дорогах образуется гололедица.
В Ленинградской области на выходных также потеплеет. В субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит минус 2-7 градусов, ночью на севере области будет холоднее - до минус 10-12 градусов. В конце дня субботы на юге области потеплеет до нуля градусов.
В воскресенье в регионе пройдет снег и мокрый снег, а во второй половине дня на юго-западе области синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем осадки местами будут сильными, ожидается налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха ночью в воскресенье составит от нуля до минус 5 градусов, на севере области - до минус 10 градусов, днем - плюс 1 - минус 4 градуса.
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