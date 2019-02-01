Почти 30 сел в Саратовской области остаются без автомобильного сообщения после снегопадов

01.02.19 12:57

© РИА Новости. Пресс-служба администрации Волгоградской области

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Автотранспорт по-прежнему не может доехать до 28 населенных пунктов Саратовской области с населением 3 тыс. 824 человека, заблокированных в результате сильных снегопадов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в пятницу.

Проблемы остаются в Питерском, Новоузенском и Озинском районах.

Всего к расчистке автомобильных дорог привлечено 48 единиц техники и 73 человека, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ЦВО, в минувшие сутки военная техника ЦВО и РВСН Минобороны России пробила дороги через снежные заторы к населенным пунктам, сообщение с которыми несколько дней было полностью отрезано.

"Накануне в общей сложности было расчищено более 140 км дорог. Основные работы шли в Первомайском районе. Здесь с помощью тяжелого бульдозера на артиллерийском тягаче в буквальном смысле через снежные сугробы пробивали дорогу в села Бегучи, Куст и Липовка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в общей сложности накануне были расчищены дороги к десяти населенным пунктам.

По данным пресс-службы, в настоящее время военная техника и военнослужащие продолжают расчищать дороги в Саратовской области. Задействовано 12 единиц техники.

Как сообщалось, сильные снегопады накрыли регион еще в середине декабря. Из-за непогоды периодически закрывается аэропорт "Саратов-Центральный", возникают проблемы на федеральных и областных автотрассах. Областной центр с начала января в будни ежедневно стоит в 10-балльных пробках.

В регион прибыли спасатели из Самары, расчищать снег помогают военные, дислоцированные в регионе.