Пали от вируса: 70 тыс. свиней уничтожат из-за эпидемии ящура в Приморье
  
Обновление DNS: какие сайты не откроются 1 февраля
   
Сенатор под арестом: суд отказался выпускать Арашукова из СИЗО под залог
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.02.19 13:07

Основной рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области зафиксирован среди детей

© РИА Новости. Виталий Аньков
1 февраля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области растет количество зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марина Ермакова на пресс-конференции в пятницу.

"За четвертую календарную неделю по области в целом зарегистрировано 5,6 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что практически на уровне порогового значения. Темпы роста регистрации в целом составили 17%, основной рост заболеваемости среди детских групп", - рассказала М.Ермакова.

По данным НИИ гриппа, среди взрослых эпидпорог в Мурманске превышен на 55,5%, в региональном Роспотребнадзоре подтверждают эти данные. "Превышение эпидпорога среди взрослого населения есть", - добавила М.Ермакова.

Кроме того, санитарные врачи констатируют рост более чем в пять раз заболеваемости ОРВИ среди детей 3-6 лет в ЗАТО Североморск (главная база Северного флота), почти вдвое выросла заболеваемость детей этого возраста в Печенгском районе. Среди детей 7-14 лет заболеваемость выросла на 75% в Ковдорском районе, на 103% - в Кандалакшском и на 157% - в Печенгском районе.

По этой причине приостановлена работа отдельных классов и групп школ и детских садов в Кандалакшском и Терском районе. Кроме того, с 4 февраля школа N36 в Мурманске планирует уйти на дополнительные каникулы.

В Кировске и Апатитах по решению санитарных противоэпидемических комиссий вводится масочный режим в местах массового скопления людей и дезинфекция. Местные школы также планируют выход на дополнительные каникулы.

В Роспотребнадзоре отмечают, что среди 300 обследованных больных только у 41 человека найдены вирусы гриппа A(H3N2) ("гонконгский грипп") и A(H1N1) ("свиной грипп"), большинство из них - непривитые.

"Но нет такого штамма гриппа, чтобы мы не могли его оттитровать и отправили в наш референтный центр. Выделяемые штаммы входили в состав нашей вакцины осенью", - подчеркнула замруководителя управления.

Как добавила первый заместитель министра здравоохранения Заполярья Людмила Ушакова, "на сегодняшний день заболевших гриппом в тяжелом состоянии с пневмониями нет среди детского и взрослого населения нет". Тем не менее, стационары подготовлены к возможной повышенной госпитализации населения с патологией вирусной инфекции, и обеспечены запасом противовирусных лекарств и антибиотиков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.02.19 16:18
Следствие просит продлить арест футболистов Кокорина и Мамаева до апреля
.
  01.02.19 14:00
На выставку Куинджи в Третьяковке выстроилась огромная очередь
.
  01.02.19 10:20
Возвращенная картина Куинджи висит в Третьяковке под стеклом и сигнализацией
.
  01.02.19 09:06
Руслан Арашуков вину не признает, защита обжалует решение о его аресте - адвокат
.
  01.02.19 09:03
Перенос срока сдачи ЦКАД вызван "низким качеством проектирования" - СП РФ
.
  31.01.19 17:31
Правила выдачи разовых пропусков для грузовиков в Москве изменили для исключения злоупотреблений
.
  31.01.19 15:05
Аномальное тепло задержится в Москве
.
  31.01.19 12:36
Картина Куинджи вернётся на выставку в Третьяковку 1 февраля - Минкультуры
.
  31.01.19 10:58
Проблемный дом "СУ-155" на юге Москвы введен в эксплуатацию
.
  31.01.19 08:55
Дождь начался в ряде районов Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket