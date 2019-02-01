Основной рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области зафиксирован среди детей

01.02.19 13:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 февраля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области растет количество зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марина Ермакова на пресс-конференции в пятницу.

"За четвертую календарную неделю по области в целом зарегистрировано 5,6 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что практически на уровне порогового значения. Темпы роста регистрации в целом составили 17%, основной рост заболеваемости среди детских групп", - рассказала М.Ермакова.

По данным НИИ гриппа, среди взрослых эпидпорог в Мурманске превышен на 55,5%, в региональном Роспотребнадзоре подтверждают эти данные. "Превышение эпидпорога среди взрослого населения есть", - добавила М.Ермакова.

Кроме того, санитарные врачи констатируют рост более чем в пять раз заболеваемости ОРВИ среди детей 3-6 лет в ЗАТО Североморск (главная база Северного флота), почти вдвое выросла заболеваемость детей этого возраста в Печенгском районе. Среди детей 7-14 лет заболеваемость выросла на 75% в Ковдорском районе, на 103% - в Кандалакшском и на 157% - в Печенгском районе.

По этой причине приостановлена работа отдельных классов и групп школ и детских садов в Кандалакшском и Терском районе. Кроме того, с 4 февраля школа N36 в Мурманске планирует уйти на дополнительные каникулы.

В Кировске и Апатитах по решению санитарных противоэпидемических комиссий вводится масочный режим в местах массового скопления людей и дезинфекция. Местные школы также планируют выход на дополнительные каникулы.

В Роспотребнадзоре отмечают, что среди 300 обследованных больных только у 41 человека найдены вирусы гриппа A(H3N2) ("гонконгский грипп") и A(H1N1) ("свиной грипп"), большинство из них - непривитые.

"Но нет такого штамма гриппа, чтобы мы не могли его оттитровать и отправили в наш референтный центр. Выделяемые штаммы входили в состав нашей вакцины осенью", - подчеркнула замруководителя управления.

Как добавила первый заместитель министра здравоохранения Заполярья Людмила Ушакова, "на сегодняшний день заболевших гриппом в тяжелом состоянии с пневмониями нет среди детского и взрослого населения нет". Тем не менее, стационары подготовлены к возможной повышенной госпитализации населения с патологией вирусной инфекции, и обеспечены запасом противовирусных лекарств и антибиотиков.