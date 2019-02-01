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01.02.19 13:08
Украинского моряка с судна в Керченском проливе доставят в порт "Кавказ" для оказания медпомощи
"Находящийся на якорной стоянке N452 недалеко от Керченского пролива в Азовском море теплоход "Канопус" (флаг Сент-Винсента и Гренадин) запросил помощь спасателей для эвакуации моряка. Срочная медицинская помощь потребовалась второму механику судна, 71-летнему гражданину Украины", - сказал сотрудник пресс-службы.
По команде портовых властей "Канопус" переместился на 5 миль на якорную стоянку N455 у порта "Кавказ", где заболевшего моряка в ближайшее время планируют взять на борт спасательный буксир. Пострадавшего для оказания помощи направят в порт "Кавказ".
"К судну направлен буксир "Романтик" и пограничный катер, их подход запланирован к 12:00 мск. Операцию по эвакуации координирует Морской спасательный центр "Тамань" Росморречфлота", - добавил собеседник агентства.
По уточненным данным, в составе экипажа судна "Канопус" - 16 человек, в том числе 14 граждан Украины и двое россиян. Теплоход следует из порта Темрюк в турецкий порт Бандырма с грузом неочищенного риса - 3,8 тыс. тонн.
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