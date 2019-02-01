Призывников могут начать штрафовать за неявку в военные комиссариаты

01.02.19 13:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия") внес законопроект о десятикратном повышении штрафов за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

Также инициатива, размещенная в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, предусматривает введение нового штрафа за неисполнение обязанностей, заключающихся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста, на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности.

В пояснительной записке отмечается, что такая обязанность, недавно установленная в законодательстве, носит "публично-правовой характер наравне с обязанностями по уплате налогов или получению паспорта гражданина РФ".

В то же время, указывается, что предусмотренные КоАП санкции за правонарушения в

области воинского учета ввиду их незначительного размера, который был определен в 2007 году, "несоизмерим с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны и не способствует формированию законопослушного поведения граждан".

В этой связи законопроектом предлагается увеличение санкций статей 21.1-21.7 КоАП в десятикратном размере.

В частности, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, в том числе за неявку в самостоятельном порядке граждан призывного возраста в военные комиссариаты, вместо штрафа от 100 до 500 рублей предлагается взимать от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Такой же штраф предлагается взимать за уклонение от медицинского обследования и за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Законопроект также предлагает разрешить использовать институт административного расследования для борьбы с уклонистами.

Планируется, что документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.