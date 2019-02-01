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01.02.19 13:33
ФСИН проверит ситуацию с конфликтом в саратовской колонии
"В учреждение направлена комиссия из числа уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
В нем отмечается, что в настоящее время "колония функционирует в штатном режиме, ситуация взята под контроль, назначена служебная проверка".
Ранее в пресс-бюро сообщили, что в колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 - за педофилию, остальные - за другие особо тяжкие преступления), часть осужденных повредила мебель и другое имущество в результате личного конфликта.
При этом, по данным ФСИН, 70% заключенных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию. "В ИК номер семь незамедлительно прибыл начальник ФСИН Геннадий Казаков, представители прокуратуры и общественных организаций", - говорилось в пресс-релизе.
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