ФСИН проверит ситуацию с конфликтом в саратовской колонии

01.02.19 13:33

© РИА Новости. Алексей Филиппов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) командирована в саратовскую колонию для проверки причин массового конфликта между осужденными, сообщили в пресс-бюро регионального управления ФСИН.

"В учреждение направлена комиссия из числа уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время "колония функционирует в штатном режиме, ситуация взята под контроль, назначена служебная проверка".

Ранее в пресс-бюро сообщили, что в колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 - за педофилию, остальные - за другие особо тяжкие преступления), часть осужденных повредила мебель и другое имущество в результате личного конфликта.

При этом, по данным ФСИН, 70% заключенных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию. "В ИК номер семь незамедлительно прибыл начальник ФСИН Геннадий Казаков, представители прокуратуры и общественных организаций", - говорилось в пресс-релизе.