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01.02.19 13:35
Удмуртский портал госуслуг не выдержал нагрузку от заявлений на запись в школу первый класс
"На (улице - ИФ) Холмогорова во ВСЕ школы "ДАВКА"!", - написала одна из жительниц Ижевска, приложив к своему сообщению видео, где видно, как родители вынуждены буквально напирать на забор одной из школ, они ругаются, дело едва не доходит до потасовки.
Сообщения о том, что родители вынуждены с ночи занимать очереди к школам для записи детей в первый класс, в том числе из-за сбоев в работе регионального портала госуслуг, оставили в соцсетях и некоторые другие жители Ижевска.
В МВД по Удмуртии агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что нарушений общественного порядка в Ижевске не зарегистрировано.
В министерстве информатизации и связи республики со ссылкой на министра Тимура Меджитова журналистам подтвердили факт "замедления портала", уточнив, что оно произошло "в связи с массовой отправкой повторных заявлений граждан и их представителей в одну и ту же школу, на одного ребенка приходилось до нескольких десятков заявлений".
"Министерством запланированы работы по ограничению количества заявлений на ребенка по принципу "одно заявление - одна школа", - добавил Т.Меджитов.
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