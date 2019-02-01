Акции протеста против "мусорной реформы" пройдут в воскресенье в Сибири

01.02.19 13:37

© РИА Новости. Владимир Песня

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Митинги и пикеты против "мусорной реформы" пройдут в воскресенье в ряде регионов Сибири.

В Новосибирске сторонники партии "Яблоко" планируют провести пикет. Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" организаторы, они уведомляли власти о митинге, однако ни одна из предложенных площадок не была согласована.

В Иркутске пройдут одиночные пикеты, организованные также региональным отделением партии "Яблока".

"После двух раз подачи уведомлений администрация Иркутска отказалась согласовывать акцию. Формально причинами отказа стали "отсутствие сведений в части охраны общественного порядка и оказании медицинской помощи" и "помехи движению людей", - сообщается на официальной странице ИРО "Яблока" в соцсети "ВКонтакте".

"В первую очередь, акция направлена против "мусорной реформы", монополии "регионального оператора" и повышению, как следствие, платы для жильцов за вывоз мусора. А также против строительства мусоросжигательных заводов, полигонов, против вырубки леса", - говорится в сообщении.

К акции присоединятся иркутский региональный штаб Алексея Навального и экологические активисты.

В Красноярске инициативная группа подала уведомление в мэрию на проведение митинга "Против произвола в сфере "мусорной реформы" на одной из центральных площадей города. Заявленное количество участников акции - до 300 человек. Среди основных требований - отменить повышение тарифов на вывоз мусора, подготовить инфраструктуру для более качественной работы операторов по обращению с ТБО. Организаторы планируют на митинге собрать подписи для обращения к президенту РФ.

Ранее красноярские активисты отправили посылки с красноярским мусором депутатам Госдумы, избранным от региона, чтобы привлечь внимание к проблеме с вывозом мусора из краевого центра. С начала действия мусорной реформы во дворах Красноярска накопилось несколько сотен тонн бытовых отходов. Городские власти признали, что новый региональный оператор не справился с вывозом мусора из краевого центра. Мэрии пришлось выделить дополнительную муниципальную спецтехнику для решения проблем регоператора.

С 1 января 2019 года минимальный тариф на вывоз твердых бытовых отходов в Красноярске составил минимум 79,74 рубля с человека (для многоквартирных домов), максимум - 137,51 рубля с человека (для частных домов).