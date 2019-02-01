Топ-менеджер "Ессентукигоргаз" стал подозреваемым по делу Арашуковых - СКР

01.02.19 14:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Топ-менеджер компании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов стал подозреваемым по делу о хищении 30 млрд рублей у "Газпрома", по которому арестованы отец и сын Арашуковы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи СК проводят следственные действия с исполнительным директором АО "Ессентукигоргаз" Аланом Кятовым", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по окончании допроса следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении А.Кятова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд Москвы 30 января заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС) (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Свою вину Рауф Арашуков не признает.

Сенатор был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, Р.Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.