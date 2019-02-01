На выставку Куинджи в Третьяковке выстроилась огромная очередь

01.02.19 14:00

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Порядка двухсот человек выстроились в очередь на вход в Третьяковскую галерею, чтобы посетить выставку Архипа Куинджи после того, как похищенную ранее картину "Ай-Петри.Крым" вернули в стены галереи.

Как передал корреспондент "Интерфакса", очередь растянулась до конца Лаврушинского переулка. Среди людей, желающих попасть на выставку, много молодежи.

Выставка в пятницу работает с 10:00 до 21:00 мск, но уже до открытия на входе образовалась очередь желающих приобрести билеты.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.

Утром в пятницу полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" после похищения вернули на выставку в Инженерном корпусе ГТГ, экспозиция работает в штатном режиме.

Картина помещена под специальное стекло и сигнализацию, висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения.

Полотно пробудет в ГТГ до завершения выставки А.Куинджи 17 февраля.