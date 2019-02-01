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01.02.19 14:23
Акции против "мусорной реформы" пройдут в регионах ЦФО
Так, в Воронеже активисты проведут согласованный пикет. Заявленное количество участников - 30 человек. Экоактивисты выступят за запрет перемещения твердых коммунальных отходов между регионами, против роста тарифа на вывоз мусора, а также внедрение раздельного сбора и переработки отходов.
Согласованные митинги экоактивистов также пройдут в городе Александрове и сельском поселении Филипповское во Владимирской области. В частности, жители Филипповского выступят против планируемого строительства на площади 1,5 тыс. га мусорного полигона на территории села.
Аналогичные акции пройдут и в Ярославской области.
По оценкам организаторов, согласованный митинг в Ярославле будет немногочисленным.
"Мы проводим акцию в поддержку тех регионов, где остаётся проблема ввоза мусора из Москвы. Полагаем, что людей будет немного, порядка 100 человек", - отметили организаторы.
Кроме того, протестная акция запланирована в городе Переславль-Залесский, граничащем с Сергиево-Посадским районом Подмосковья.
Согласованные митинги также пройдут в Калуге и в Иваново.
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