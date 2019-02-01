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01.02.19 14:41

Петербургские депутаты предлагают либерализовать городской закон о митингах

© РИА Новости. Игорь Руссак
1 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга в пятницу поддержал поправки в городской закон о митингах, увеличивающие число гайд-парков с четырех до восьми.

Как пояснил "Интерфаксу" председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, адреса гайд-парков определят в Смольном. "Федеральный закон относит окончательное определение места к компетенции правительства. Мы в своем законе лишь ставим гарантию по количеству таких мест, чтобы их было не менее восьми", - сказал он.

Д.Четырбок не исключил, что по инициативе властей гайд-парк может появиться и в центре города.

Депутаты предлагают увеличить и максимальное количество участников митингов, которые не требуют согласования, - с 200 до 500 человек. Документ вводит принцип "единого окна" для рассмотрения заявок на мероприятия в гайд-парках и исключает возможность подачи уведомления по доверенности.

Также запрещается проведение публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры: в период технического обслуживания или ремонта, а также в будни с 7.30 до 9.30 и с 17.30 до 20.00. Кроме того, устанавливаются обязанности организатора публичного мероприятия в случае отказа от его проведения.

"Под объектами транспортной инфраструктуры понимаются путепроводы, проезжая часть. В федеральном законе есть отдельная статья о публичных мероприятиях на объектах транспортной инфраструктуры - например, когда машины выстраиваются в колонну и едут, либо идет шествие по Невскому проспекту. Мы предлагаем, чтобы в утренние часы пик, когда люди едут на работу, и возвращаются, по будним дням такое ограничение действовало", - уточнил Д.Четырбок.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Петербурге сообщили о предложениях по доработке законопроекта. Так, в аппарате омбудсмена предлагают нормативно закрепить отведение одного из гайд-парков в центральной части города, увеличить предельную численность митингов в гайд-парках до 1 тыс. человек, а в одном из них - до 5 тыс. человек, а также сделать публичной информацию об очередности поступления сообщений о намерении провести публичное мероприятие.

Проект на голосование вносит комитет по законодательству.

Как сообщалось, летом 2017 года после власти города исключили Марсово поле из списка городских гайд-парков. Таким образом, в Петербурге осталось четыре гайд-парка, где согласование публичных мероприятий носит уведомительный характер: это территории в Удельном парке, Полюстровском парке, саду им.30-летия Октября и Южно-Приморском парке. Все они находятся на окраинах города.

Позже петербуржцы несколько раз проводили на Марсовом поле несогласованные акции протеста; ни одна из них не была пресечена полицией.

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