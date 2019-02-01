Десантники проведут в первом полугодии крупные учения в Крыму

01.02.19 14:44

© РИА Новости. Максим Блинов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Десантники 7-й гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой (горной) дивизии, расположенной в Новороссийске, в 2019 году проведут первые крупные учения в Крыму, сообщил в пятницу журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков на церемонии вручения боевого знамени новому командиру дивизии Андрею Суховецкому.

Дивизия, созданная 26 апреля 1945 года, является единственным соединением в ВДВ, специфика которого состоит в подготовке военнослужащих для выполнения задач в горной (высокогорной) местности.

"В течение года дивизия проведет около 50 различных учений, первое и наиболее крупное - полковое тактическое учение на территории Республики Крым - состоится в первом полугодии. Кроме того, в апреле на полигоне Раевский состоится Всеармейский этап конкурса "Десантный взвод - 2019", - сказал А.Сердюков.

Он отметил, что на оснащение дивизии поступают современные техника и вооружение, сформированы новые подразделения - отдельный танковый батальон и рота РЭБ.