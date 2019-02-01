Дело о теракте в Петербургском метро направлено в суд

01.02.19 15:43

© РИА Новости. Анна Волкова

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о теракте в петербургском метрополитене направлено в Московский окружной военный суд, сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказал А.Куренной.

По его словам, заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 фигурантов в организации террористического сообщества и участии в нем, совершении теракта в Петербургском метро, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст. 205, 205.1, 222.1, 223.1 УК РФ).

"Как полагает следствие, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов пронес в метро два ранее изготовленных членами террористического сообщества взрывных устройства. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", а вторую оставил при себе. Однако взрыв на указанной станции не произошел, поскольку самодельное устройство было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято", - сказал А.Куренной.

Он добавил, что после этого фигурант, находясь в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт", привел в действие вторую бомбу. "В результате взрыва погибли 15 человек, 67 лицам причинен вред здоровью, а также ущерб ГУП "Петербургский метрополитен" в размере 108 млн рублей", - сказал А.Куренной.

Он отметил, что члены преступной группы подготовились совершить в общественном месте Санкт-Петербурга другой теракт, для чего в апреле 2017 года изготовили взрывное устройство. "Однако исполнить его не смогли, так как самодельная бомба 5 апреля 2017 года была обнаружена и изъята по месту проживания фигурантов при их задержании", - сказал А.Куренной.

Расследование данного уголовного дела проводилось Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ, добавил он.