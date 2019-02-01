Сорокаградусные морозы ожидаются в Свердловской области

01.02.19 16:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Аномально холодная погода с температурой до минус 40 градусов прогнозируется в Свердловской области со 2 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Похолодание начнется на севере области, а затем распространится на весь регион. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы минимум на семь градусов. Ночью она составит от минус 29 до минус 40 градусов, днем - до минус 30. Пожарные предупреждают, что в морозы повышаются риски возникновения пожаров в жилых и нежилых секторах.

"В регионе введен режим повышенной готовности для оперативной ликвидации и реагирования на возможные происшествия и нарушения в работе систем жизнеобеспечения. В готовность также привели 37 мобильных пунктов обогрева, которые в случае необходимости развернут на трассах", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.