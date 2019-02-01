Глыба льда упала на двух девочек на детской площадке в Самаре, один ребенок госпитализирован

01.02.19 16:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Самарской области намерено выяснить обстоятельства падения наледи на двух детей на одной из детских площадок в Самаре, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что информация об инциденте, в результате которого две девочки получили телесные повреждения, появилась в средствах массовой информации. По данному факту полиция начала доследственную проверку.

"В настоящее время СУ СКР по Самарской области инициировало изъятие из органов полиции материалов проверки для всестороннего и полного выяснения причин и обстоятельств происшествия, а также степени тяжести телесных повреждений, причиненных подросткам", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона, одна из девочек в настоящее время госпитализирована.

"Девятилетняя девочка госпитализирована с серьезной травмой ноги. Ей оказывается медицинская помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.