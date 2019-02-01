Строительство обхода Волгограда планируется начать в 2019 году

01.02.19 16:32

© РИА Новости. Кирилл Брага

Волгоград. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый этап строительства объездной дороги вокруг Волгограда в случае одобрения проектных решений начнется в 2019 году, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"Строительство обхода мы делим на три этапа, и каждый из них будет сдаваться самостоятельно, постепенно снижая нагрузку на городские дороги. Проектирование первой очереди строительства мы рассчитываем завершить весной нынешнего года - на полгода раньше изначально намеченного срока. А второго и третьего этапов - в мае и октябре 2020 года соответственно", - приводит пресс-служба слова начальника ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" Юрия Сорокина, который в пятницу в Волгограде принял участие в совещании по вопросам дорожного строительства.

Отмечается, что Росавтодор в марте рассмотрит основные проектные решения первого этапа проекта. В случае их одобрения работы по строительству нового участка начнут уже в 2019 году.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в свою очередь отметил, что завершение первого этапа строительства объездной дороги позволит снять транспортное напряжение на юге Волгограда.

"Я благодарю Федеральное дорожное агентство за конструктивное взаимодействие. За то, что все те предложения, которые мы сформировали в контексте строительства обхода Волгограда, учтены в полном объеме. В том числе - что первый этап строительства объездной магистрали начинается с Красноармейского района города, где у нас существует серьезное транспортное напряжение на мосту через Волго-Донской судоходный канал. По завершении первой очереди его удастся снять", - сказал А.Бочаров.

Строительство обхода Волгограда - проект, внесенный правительством РФ в схему территориального планирования в 2018 году. Новая объездная дорога протяженностью 71,4 км позволит снизить нагрузку на городскую дорожную сеть, в частности, на 2-ю Продольную магистраль, по которой в настоящее время движется основной поток транзитного транспорта. Объездная трасса будет иметь четыре полосы для движения и электроосвещение на всем своем протяжении. Помимо этого, проектом предусмотрено строительство семи новых транспортных развязок, 25 мостов и путепроводов, в том числе через Волго-Донской канал. Реализацию проекта будет осуществлять подведомственное Росавтодору ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград".

Ранее сообщалось, что общая сумма инвестиций в проект оценивается в 40 млрд рублей. Новая дорога пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Ерзовка.