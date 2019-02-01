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Режим ЧС ввели в поселке Иркутской области из-за повторной аварии на котельной

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
1 февраля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области, который с 30 января испытывает перебои с теплоснабжением из-за аварии на котельной, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Режим ЧС введен в Юртах в пятницу с 19:00 по местному времени постановлением главы поселения в связи с осложнением обстановки по теплоснабжению, возможным ее ухудшением и возникающей угрозой населению", - сказал сотрудник пресс-службы.

На сайте Тайшетского района сообщается, что 30 января в котельной ООО "ЮртКомХоз" вышел из строя сетевой насос и дымосос на котле №3. 1 февраля вскоре после запуска отремонтированного парового котла произошла новая авария.

"Давлением сорвало болты на крышке деаэратора парового котла №5", - говорится в сообщении.

Котельная ООО "ЮртКомХоз" отапливает детский сад, школу, музыкальную школу, библиотеку, центр досуга "Сибирь" и 153 дома, в которых проживает 1,5 тыс. человек, в том числе 415 детей. Всего в поселке городского типа Юрты проживает более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в круглосуточном режиме ведутся ремонтные работы в котельной поселка Юрты, где в начале недели были снижены параметры теплоносителя из-за выхода из строя оборудования. В жилых домах и социальных объектах температура начала заметно понижаться.

Глава Юрт Анатолий Горячев сообщил агентству, что тепло уже возвращается в дома, однако в пятницу в котельной произошла новая авария.

"Сорвало крышку дымососа, в результате выбило окна. Никто не пострадал. Теплоисточник работает. Мы продолжаем наращивать температуру теплоносителя в преддверии холодов", - сказал А.Горячев.

В настоящее время в Юртах находится оперативная группа ГУ МЧС по региону и представители областного министерства ЖКХ. Подготовлен пункт временного размещения на базе школы N17, рассчитанный на 500 койко-мест.

По данным Иркутского Гидрометеоцентра 2-4 февраля в Иркутской области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха минус 35-45 градусов, в северных районах - до минус 53 градусов.

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