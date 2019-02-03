Четыре человека погибли, более 30 пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

03.02.19 11:46

Фото МЧС по Калужской области

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Четыре человека, в том числе ребёнок, по уточнённым данным, погибли в результате опрокидывания автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД.

"По последним данным, четыре человека, среди которых ребёнок, погибли",- сказали в ведомстве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД, в связи с аварией "возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)".

Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу и перевозил 47 пассажиров, 31 из которых несовершеннолетние. Дети следовали на музыкальный конкурс, уточнили в ГАИ.

По данным МЧС РФ, пострадало 32 человека.

"Из 48 человек деблокированы 32. Переданы медикам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Они будут направлены в медучреждения.

По данным источника "Интерфакса" в службах транспортного надзора региона, водитель автобуса мог не справиться с управлением на скользкой дороге.

"По предварительным данным, водитель был опытным, перед рейсом прошел медосмотр. Рассматривается версия, что ему не удалось удержать автобус на скользкой дороге", - сказал собеседник агентства.

Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса. "У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако предстоит дополнительно проверить его техническое состояние", - сказал источник.