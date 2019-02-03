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03.02.19 16:43
Водитель попавшего в аварию под Калугой автобуса дважды за год привлекался за нарушения ПДД
"В 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности", - сообщили "Интерфаксу" представители ГИБДД РФ, работающие на месте аварии.
По их словам, на месте происшествия было проведено освидетельствование водителя автобуса, признаков опьянения не было выявлено.
В ГИБДД пояснили, что водитель привлекался к ответственности по ч. 4 ст.12.23 КоАП (Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей), выплатил штраф в размере 3 тыс. рублей.
Также по ч.1 ст 12.5 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей...) и заплатил штраф в пятьсот рублей.
Представители ГАИ также сообщили, что подлинность документов о прохождении техосмотра автобуса установит экспертиза.
"Документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза", - сообщили "Интерфаксу" представители ГИБДД РФ.
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