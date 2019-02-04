Спасатели нашли катер, пропавший осенью на Байкале во время шторма

04.02.19 05:57

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили катер "Скорпион", который 25 ноября с четырьмя людьми на борту потерпел крушение во время шторма в проливе Малое море озера Байкал, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

"Катер обнаружен в проливе Малое море, в 5 км от мыса Зундук, на глубине более 220 метров", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По его словам, поисковые работы были возобновлены три дня назад после установления льда на Байкале.

"Спасатели делали во льду промоины, опускали через них глубоководный аппарат и обследовали дно", - уточнил А.Шутов.

Он отметил, что информация передана в Следственный комитет РФ, совместно с которым будет решаться вопрос о подъеме и обследовании катера.