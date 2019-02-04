|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.19 05:57
Спасатели нашли катер, пропавший осенью на Байкале во время шторма
"Катер обнаружен в проливе Малое море, в 5 км от мыса Зундук, на глубине более 220 метров", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.
По его словам, поисковые работы были возобновлены три дня назад после установления льда на Байкале.
"Спасатели делали во льду промоины, опускали через них глубоководный аппарат и обследовали дно", - уточнил А.Шутов.
Он отметил, что информация передана в Следственный комитет РФ, совместно с которым будет решаться вопрос о подъеме и обследовании катера.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket