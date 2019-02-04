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04.02.19 06:00
Рейс Москва-Красноярск вынужденно сел в Новосибирске из-за сильных морозов
"Рейс 1468 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Красноярск, не смог сесть в нашем аэропорту из-за морозов и совершил посадку в Новосибирске, в Красноярск он прилетит, как только станет температура в аэропорту станет выше минус сорока градусов", - сказал представитель аэропорта.
Представитель аэропорта также отметил, что по правилам эксплуатации обслуживание судов типа А-330-300 запрещено при температуре ниже 40 градусов. В настоящее время температура воздуха в районе аэропорта составляет минус 43 градуса, пояснил он.
Кроме того, по данным онлайн табло на официальном сайте аэропорта, задержаны еще нескольких рейсов, в основном на север края.
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