НСА разработает системные меры предотвращению вспышек ящура

04.02.19 06:05

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Национальный союз агростраховщиков (НСА) выступает за усиление комплекса мер по противодействию распространению вспышек ящура, которые продолжают регистрироваться на Дальнем Востоке.

"Обнаружение вируса ящура на промышленном свиноводческом предприятии еще в одном регионе - Хабаровском крае - ставит вопрос о необходимости поиска комплексных решений этой проблемы для Дальневосточного региона в целом. Начиная с 2014 года животноводство Дальнего Востока, включая Забайкальский край, ежегодно страдает от вспышек ящура, очаги инфекции выявляются и в соседнем Китае. Краю необходимы системные решения в области управления рисками животноводства, и агрострахование должно стать частью такой системы", - считает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

В интервью "Интерфаксу" он напомнил, что "потери животноводов Приморского края от вспышки ящура не были застрахованы на условиях господдержки, хотя эта инфекция входит в перечень болезней, на случай которых осуществляется субсидируемое страхование".

По данным агростраховщиков, 31 января от управления ветеринарии Хабаровского края в СМИ поступила информация, что очаг ящура зарегистрирован в регионе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ". Для предотвращения распространения заболевания необходимо уничтожение поголовья в размере около 1700 особей. Таким образом, инфекция, 4 очага которой выявлены в январе в Приморском крае, продолжает распространение на Дальнем Востоке.