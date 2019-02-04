Цеповяза из "банды Цапка" перевели из колонии в Приамурье в СИЗО Хабаровска

04.02.19 06:24

© РИА Новости. Алексей Филиппов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза в середине января перевели из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Вячеслава Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска после новогодних праздников. Он содержится в соответствии со всеми режимными правилами следственного изолятора", - сказал собеседник агентства.

В рамках какого уголовного дела Цеповяз был переведен в хабаровский следственный изолятор, источник "Интерфакса" не уточнил.